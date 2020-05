Giovinazzi nie jest gotowy na Ferrari

- Antonio to chłopak, którego bardzo szanuję. W zeszłym roku zaliczył swój pierwszy sezon w Formule 1 i wydaje mi się, że przejście do Ferrari byłoby zbyt dużym obciążeniem dla niego. Liczymy na jego rozwój i oczywiście pomożemy mu. To część naszych planów, ale wciąż musi zebrać doświadczenie w F1 - mówił Binotto dla Sky Sport Italia.

Podobnego zdania jest były kierowca Ferrari, Mika Salo: - Przez brak doświadczenia i pewności siebie postawili na Sainza. To jedyny powód. Musisz jednak zastanowić się, po co tworzą juniorski program, skoro nie korzystają z młodych kierowców? Atakował Kimiego, ale nic więcej. Czekał na miejsce w Ferrari, wiec to trochę dziwne, ale Sainz dobrze sobie poradzi.