Zespół z Hinwil, kierowany przez Frederica Vasseura, rozważa obecnie, kto w przyszłym roku będzie partnerem Valtteriego Bottasa. Za faworyta uznawany jest jeden z czołowych kierowców Formuły 2, Guanyu Zhou posiadający duże wsparcie finansowe ze strony chińskich sponsorów.

Vasseur twierdzi, że na ostateczną decyzję trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, gdy znane będą już wyniki mistrzostw Formuły 2.

- Nie wiem, kiedy zostanie podjęta decyzja o kontrakcie - powiedział w Soczi Antonio Giovinazzi.

- To nie jest pytanie do mnie, ale do Frederica Vasseura - kontynuował. - Nie mam wyboru i muszę jeździć tak pewnie jak w poprzednich dwóch wyścigach, a jeśli będzie to możliwe, postarać się również o punkty. Miejmy nadzieję, że to wystarczy.

Niedawno pojawiły się doniesienia, że prezes Automobile Club d'Italia będzie starał się o pomoc rządową dla 27-latka, aby zabezpieczyć jego przyszłość w Alfie Romeo.

- Ktoś o tym mówił, ale nie mam żadnych wiadomości. Osobiście z nikim nie negocjowałem w tej sprawie - zapewnił Giovinazzi.

Jeśli jednak straci swoje miejsce, Włoch przyznaje, że będzie musiał rozejrzeć się za „opcjami” w innych seriach sportów motorowych.

- Wszystkie moje wysiłki w tej chwili skupiają się na pozostaniu w Formule 1 - powiedział Giovinazzi. - Jeśli to się nie uda, pomyślę o innych opcjach, ale to będzie w przyszłym roku.