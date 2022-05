Film stworzony przez studio Pixar (będące częścią Disneya) wejdzie do kin w połowie czerwca. Jest to opowieść o Buzzie Astralu, postaci ze znanej serii Toy Story, która zadebiutowała w połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Obraz pokaże wydarzenia toczące się przed akcją znaną z Toy Story.

Leclerc i Sainz użyczyli głosu jednej z postaci, choć w tej chwili nie ujawniono jeszcze której. Kierowcy wcielili się w rolę na potrzeby odpowiednio włoskiej i hiszpańskiej wersji dubbingu.

- To mój pierwszy taki występ - przekazał Leclerc. - To zupełnie nowe doświadczenie, inne od tego, co robiłem w przeszłości. Było trochę dziwnie i odmiennie, niż się tego spodziewałem.

- Fajne doświadczenie i nie mogę się już doczekać efektu końcowego.

W przeszłości swojego głosu użyczali Lewis Hamilton i Sebastian Vettel. Obaj brali udział w produkcji „Auta”. W filmach z tej serii - również produkowanych przez wytwórnię Pixar - można też było usłyszeć Fernando Alonso, Jacquesa Villeneuve’a czy Witalija Pietrowa.

Charles Leclerc Photo by: Ferrari