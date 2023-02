Oficjalny dostawca opon, Pirelli, przygotowuje się do tego, aby F1 zrezygnowała z używania koców grzewczych od przyszłego roku w ramach dalszego dążenia do poprawy zrównoważonego rozwoju wyścigów Grand Prix.

Jednak w związku z porzuceniem wcześniejszych prób wprowadzenia zakazu ze względu na techniczną złożoność opracowywania opon, które radzą sobie z nadmiernymi wahaniami temperatury i ciśnienia, zmiana na rok 2024 nie jest jeszcze gwarantowana.

Pirelli kontynuuje program opracowywania opon, które nie wymagają wstępnego podgrzewania, a teraz skupia się na wysiłkach prowadzących do testu swoich najnowszych produktów po GP Wielkiej Brytanii.

Po tych testach zostanie podjęta ostateczna decyzja. Jeśli FIA będzie zadowolona z rozwoju sytuacji, to uzgodniono, że sprawa zostanie poddana pod głosowanie z udziałem zespołów.

- Silverstone to jeden z weekendów, w których mamy dwa dni testów po wyścigu. Pomysł jest taki, że po zawodach przeanalizujemy dane i zbadamy sytuację razem z zespołami, FIA i F1. Wtedy zdecydujemy, czy uda nam się osiągnąć cel na 2024 rok, czy też trzeba to przełożyć - powiedział Mario Isola w rozmowie z Motorsport.com.

W nowo opublikowanym regulaminie FIA twierdzi, że głosowanie musi odbyć się nie później niż 31 lipca. W regulaminie dodano zapis, zgodnie z którym "aby zmiana regulaminu została pomyślnie przyjęta, FIA, F1 i zwykła większość zespołów (5 na 10) będą musiały głosować za”.

Założenie, że zwykła większość zespołów musi głosować za przyjęciem rozwiązania, oznacza, że ​​nie ma gwarancji, że zmiana przepisów zostanie przeprowadzona, nawet jeśli FIA i Pirelli będą zadowolone.

Mario Isola powiedział, że jest za wcześnie, aby ocenić, jak zespoły myślą o tej sprawie, ponieważ przyznał, że problem był złożony.

- Nie mam jasnego przeczucia i szczerze mówiąc, trudno jest przewidzieć. Wierzę, że celem każdego jest podążanie w tym kierunku w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Nie chcę powiedzieć, że to niemożliwy cel, ale to bardzo duże wyzwanie - powiedział Włoch.

- Mam wrażenie, że ludzie myślą, że przejście z kół 13-calowych na 18-calowe było znacznie większym wyzwaniem i że koce nie stanowią problemu. Ale to nie to samo, ponieważ F1 to inne mistrzostwa. To najszybsza seria na świecie i ta, która wkłada w opony najwyższy poziom energii. Mamy mieszanki, które muszą działać w bardzo szerokim zakresie temperatur i tak dalej. To jest trudne - dodał Isola.

Jeśli głosowanie potwierdzi wprowadzenie ogólnego zakazu korzystania z koców grzewczych na 2024 rok, Pirelli planuje kontynuować prywatne testy przed wprowadzeniem nowej mieszanki w sesjach treningowych podczas Grand Prix Japonii i Meksyku.

Isola powiedział, że opony, które nie wymagają podgrzewania, musiałyby mieć zupełnie nowe mieszanki i konstrukcje w porównaniu z obecnym asortymentem.