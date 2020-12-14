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Formuła 1 / GP Abu Zabi / Wiadomości

GP Abu Zabi okrążenie po okrążeniu

akcje
komentarze
GP Abu Zabi okrążenie po okrążeniu
Autor:
, Dziennikarz
Przetłumaczone przez: Marcin Wyrzykowski

Zobacz naszą wizualizację, jak przebiegało Grand Prix Abu Zabi 2020 okrążenie po okrążeniu.

Grand Prix Abu Zabi

 

Grand Prix Abu Zabi (powiększenie)

 

 

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O tym artykule

Serie Formuła 1
Wydarzenie GP Abu Zabi
Impreza Race
Kierowcy Kimi Räikkönen , Lewis Hamilton , Daniił Kwiat , Valtteri Bottas , Sebastian Vettel , Carlos Sainz Jr. , Sergio Pérez , Pierre Gasly , Esteban Ocon , Romain Grosjean , Charles Leclerc , Lance Stroll , Nicholas Latifi , Lando Norris , Kevin Magnussen , Max Verstappen , Antonio Giovinazzi , Daniel Ricciardo , Alexander Albon , George Russell
Autor Charles Bradley

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