F1 nie ścigała się w Chinach od 2019 roku z powodu pandemii koronawirusa. Do tego obecnie w kraju tym wdrożono strategię „zero Covid”, która przełożyła się na liczne protesty lokalnej społeczności.

Grand Prix Chin zostało wpisane do kalendarza na 2023 rok z datą 16 kwietnia, ale zawsze było to uwarunkowane złagodzeniem ograniczeń pandemicznych, aby F1 mogła wjechać do kraju i sprawnie przeprowadzić zawody.

W wydanym w piątek oświadczeniu Formuła 1 ogłosiła, że odwołuje rundę w Chinach, ale oceniane są inne opcje zastępcze.

Rezygnacja z Chin pozostawia czterotygodniową lukę w kalendarzu między Grand Prix Australii (2 kwietnia) a Grand Prix Azerbejdżanu (30 kwietnia).

Królowa sportów motorowych w związku z powyższym spogląda na inne lokalizacje, które mogłyby dołączyć do kalendarza jako zamiennik dla Chin, utrzymując tym samym liczbę 24 grand prix w przyszłym roku.

Jedną z opcji może być powrót do Portimao, które gościło Grand Prix Portugalii jako wyścig zastępczy w 2020 i 2021 roku, w „pandemicznych” kalendarzach.

Jednak żadna konkretna decyzja nie została jeszcze podjęta i nie jest przewidywana przez co najmniej kilka najbliższych tygodni. Chociaż europejski wyścig prawdopodobnie zajmie slot, jednym z wyzwań, przed którym stoi F1, jest zorganizowanie frachtu między rundami w Australii i Azerbejdżanie, a także koszty z tym związane.

