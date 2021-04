Dyrektor F1 zapewnia, że nie ma na celu, aby nowy wyścig w Stanach Zjednoczonych zastąpił rundę w Austin.

- Tak dla Miami nie oznacza nie dla Austin - powiedział Domenicali dla Speed Week. - Kontrakt [z Circuit of the Americas] wkrótce wygaśnie, ale pracujemy, aby go przedłużyć. Chcemy mieć obywa wyścigi.

Przyznaje natomiast, że Miami może wypchnąć z harmonogramu któreś z europejskich grand prix. Nie chcą bowiem przekraczać liczby 23 rund.

Hiszpanie spekulują, że może chodzić o ich grand prix, ponieważ Circuit de Catalunya nie ma jeszcze nowego kontraktu na 2022 rok.

- Może tak się zdarzyć. Bądźmy realistami, zorganizowanie 52 weekendów wyścigowych rocznie jest niemożliwe - dodał. - Pozytywne natomiast jest to, że cieszymy się dużym zainteresowanie, dzięki czemu możemy organizować wyjątkowe i ciekawe wydarzenia.

