Alexander Wurz jest obecnym prezesem GPDA [Stowarzyszenia Kierowców Grand Prix]. Opuścił Formułę 1 pod koniec 2007 roku po przejechaniu 69 wyścigów, w których zdobył trzy miejsca na podium z trzema różnymi zespołami: Benettonem, McLarenem i Williamsem.

Doszedł do tego stanowiska po siedmiu latach poza F1, a jego główną funkcją jest kierowanie podmiotem, który przez cały czas broni interesów kierowców. Obok niego podobną funkcję pełnią Sebastian Vettel oraz George Russell.

Vettel jest jednym z najważniejszych głosów w najwyższej klasie sportów motorowych i chociaż przeszedł na emeryturę po zdobyciu czterech tytułów mistrza świata, wciąż może przedłużyć swój pobyt wokół F1.

Alex Wurz wyjaśnił, że w GPDA nie zdecydowali, co zrobią z Niemcem, mimo że większość stawki chce, aby kontynuował swoją pracę przy Stowarzyszeniu.

- Zadecydujemy o roli Vettela w pierwszej połowie nowego sezonu, ponieważ chcieliśmy dać mu czas na zastanowienie się, czy praca z GPDA pasuje do jego wizji przyszłości - powiedział Wurz.

Prezes Stowarzyszenia Kierowców Grand Prix zdradził też, że gdyby czterokrotny mistrz świata miał zrezygnować ze swojej funkcji, decyzja o jego następcy zostałaby podjęta podczas weekendu z Grand Prix Azerbejdżanu w kwietniu.

Sebastian Vettel dotychczas nie wypowiadał się na ten temat. Niemiec cieszy się pierwszymi miesiącami wolnymi od ciężaru związanego z regularnymi startami w Formule 1.

Były kierowca m.in. Ferrari i Red Bulla ograniczył się dotychczas do startu w Race of Champions w Szwecji. Wraz z Mickiem Schumacherem stworzył on reprezentację Niemiec. Ostatecznie Sebastianowi nie udało się wygrać w klasyfikacji indywidualnej i w Pucharze Narodów.

- Myślę, że Seb mógłby z łatwością przejąć stanowisko prezesa GPDA, ale ma taki sam potencjał, by przewodzić każdej innej organizacji. Jeśli Sebastian poświęca wystarczająco dużo uwagi, może wszędzie wykonać świetną robotę - dodał Wurz.