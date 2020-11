GPDA krytykuje Liberty Media

Podczas wizyty we włoskiej Imoli wypróbowano dwudniowy format. Choć podyktowane było to przede wszystkim względami logistycznymi (długa podroż z portugalskiego Portimão), władze Formuły 1 mogły sprawdzić, jak skrócenie weekendu do 48 godzin wpływa na główną rywalizację.

Tuż przed Grand Prix Emilii-Romanii odbyło się spotkanie Komisji F1. Jednym z punktów obrad był przyszłoroczny kalendarz. Nieoficjalne doniesienia mówią aż o 23 wyścigach. Skrócenie weekendu może umożliwić Liberty Media dodawanie kolejnych rund. W przepisach sportowych, opublikowanych w październiku zeszłego roku, nie wykluczano harmonogramu liczącego nawet 25 pozycji.

Plan zorganizowania jak największej liczby wyścigów nie podoba się Alexowi Wurzowi. Austriak w przeszłości występował w Formule 1, a obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Kierowców Grand Prix.

- Ludzie pracujący w Formule 1 są już na granicy możliwości, mając 21 wyścigów, więc pomyśleli, że skrócą wyścigowe weekendy - powiedział Wurz w rozmowie z telewizją ORF. - Jeśli skasuje się piątki podczas sześciu grand prix, zyskasz dwa kolejne weekendy.

- Ale oni w ten sposób również zarabiają. To organizator [gospodarz] płaci za przygotowanie wydarzenia. Dodatkowe koszty pokrywa zarządca toru. Chodzi przede wszystkim o pieniądze.

Wurz zaznaczył również, że wielu promotorów już teraz ma problemy, aby ich wydarzenie przynosiło odpowiedni zysk. Skrócenie weekendów sprawi, że stanie się to jeszcze trudniejsze.

- Będzie ich to kosztowało praktycznie tyle samo, ale zostaną im tylko dwa dni na odzyskanie tych pieniędzy. Rentowność wyścigów Formuły 1 spada, ale dla władz zdaje się to nie mieć znaczenia.