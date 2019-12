Grand Prix Francji będzie ciekawsze?

W następstwie dość nudnego przebiegu tegorocznej edycji, szefowie toru rozmawiali z FIA i FOM, chcąc zwiększyć liczbę potencjalnych miejsc umożliwiających manewry wyprzedzania. Dyskusje te koncentrują się wokół trzech kluczowych zmian: przeprofilowanie szykany na prostej Mistral, dodanie trzeciej strefy DRS oraz zupełnie nowy układ pierwszego sektora.

Eric Boullier, obecnie doradca strategiczny Grand Prix Francji, przyznał, że już w lipcu rozpoczął rozmowy z dyrektorem wyścigów F1 z ramienia FIA - Michaelem Masim. W dyskusję włączono także FOM.

W ekskluzywnym wywiadzie dla Motorsport.com Boullier opowiedział o swoim planie:

- Zapytałem co musimy zrobić. Pokazali mi zupełnie nowy układ toru, który w ogóle nie przypominał Paul Ricard. To była zupełnie inna trasa! Jednak była to część mojej prośby. Chciałem się dowiedzieć co trzeba zrobić.

- Teraz nadal jestem z nimi w kontakcie i przekazałem, które pomysły są dobre i z którymi się zgadzam. Zobaczymy co da się zrobić.

Prawdopodobnie większość prac skupi się na pierwszej części toru. Obecna konfiguracja nie jest korzystna do utrzymania bliskiej odległości między samochodami.

- Na podstawie analiz otrzymanych od FOM zasugerowałem zmiany w pierwszej sekcji. Nie będziemy więc przeprojektowywać wszystkiego. Utrzymamy szykanę i zostawimy Signes oraz Beausset, ponieważ są charakterystycznymi zakrętami.

- Zmienimy jednak może fragment między zakrętami 1 i 4, aby uczynić go szybszym i dodać mocne hamowanie.

Chociaż pojawiły się sugestie, że istotną poprawę może przynieść usunięcie szykany na tylnej prostej, Boullier przyznaje, że nie ma takiej możliwości.

- Wszyscy mówią: „usuńcie szykanę, a to rozwiąże wasze problemy”. Stwarza to jednak masę problemów, ponieważ mam tam trybunę dla 10 000 ludzi. A oczywiście głównym źródłem przychodów są bilety. Gdzie więc mam umieścić te 10 000 ludzi? Wszystkie manewry wyprzedzania miały miejsce właśnie tam.

Boullier dodał jednak, że szykanę będzie można nieco zacieśnić. Pomogłoby to stworzyć strefę mocniejszego hamowania.

- Możemy trochę zmienić konfigurację i sprawić, że hamowanie będzie mocniejsze. Dałoby to również 20 metrów więcej w dalszej sekcji, co przy dodanej strefie DRS mogłoby sprzyjać wyprzedzaniu.

Były szef ekipy Lotusa zdradził, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, a istotną rolę odegrają również koszty.

- Jeszcze nic nie wiem. Musimy podjąć decyzję i ustalić kto za to zapłaci.