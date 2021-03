Obrońca tytułu w sobotniej czasówce na torze w Sakhir musiał uznać wyższość Maxa Verstappena z zespołu Red Bull Racing.

Podsumowanie kwalifikacji do GP Bahrajnu: Czwarte pole position Verstappena

Hamilton w rozmowie udzielonej tuż po kwalifikacjach podkreślił, że nie był w stanie pojechać jeszcze szybciej. Maksymalnie wykorzystał obecne możliwości samochodu W12.

- Wykonał niesamowitą robotę. Wielkie gratulacje dla Maxa. Zrobiłem wszystko co w mojej mocy, przysięgam. To jednak nie wystarczyło - powiedział Hamilton.

- Myślę, że wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę od czasu testów do przyjazdu tutaj - dodał. - Chłopaki w fabryce spisali się świetnie. Nasz analityk od aerodynamiki - Kim, zapewnił nam świetne informacje, dzięki którym nasz samochód jest nieco bliżej Red Bulla. Tak, sądzę, że będzie teraz ciasno biorąc pod uwagę ile wcześniej traciliśmy podczas testów.

Drugi z kierowców Mercedesa, Valtteri Bottas do niedzielnego wyścigu wystartuje z trzeciego pola: - Poranna sesja treningowa nie poszła zbyt łatwo, mieliśmy problemy z uzyskaniem właściwego balansu samochodu i nie czułem się w nim komfortowo. Miałem nadzieję, że dziś wieczorem pójdzie lepiej. Owszem tak było, ale w Q1 drugi przejazd zaliczyłem na miękkich oponach, przez co zmarnowaliśmy jeden komplet. W tej sytuacji w Q3 dysponowałem tylko jednym zestawem ogumienia, a w takich okolicznościach ciężko było rywalizować z Maxem i Lewisem. Nie było tak źle, ale oczywiście to nie jest miejsce, na które liczyliśmy. Mimo to startując z trzeciego pola wszystko jest możliwe.

