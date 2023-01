Piastri dołączył do McLarena, a w ekipie z Woking zastąpił Daniela Ricciardo. Zanim jednak do tego doszło 21-latek był bohaterem transferowej afery. Alpine szykowało go jako następcę Fernando Alonso, ale Piastri wpisem w mediach społecznościowych obwieścił, że w sezonie 2023 nie będzie jeździł dla francuskiej stajni. Spór musiała rozstrzygać FIA i ta orzekła na korzyść McLarena.

Grosjean zapowiadając najbliższy sezon przyznał, że z zainteresowaniem będzie śledził poczynania Piastriego, zwłaszcza, że w McLarenie jego partnerem będzie utalentowany Lando Norris.

- Jestem zaciekawiony tym, co Oscar Piastri pokaże w Formule 1 - powiedział Grosjean. - Nie miał najlepszego wejścia przez tę historię między Alpine i McLarenem, jednak jest teraz w świetnym samochodzie ze świetnym zespołem. Ma obok siebie silnego partnera, który zrobił z McLarena swój zespół.

- Jako debiutant dobrze jest znaleźć się w ekipie, której liderem jest młody kierowca z podobną ścieżką kariery, czyli Formuła 3, Formuła 2 i teraz F1.

- Jestem więc podekscytowany na myśl o tym, co Oscar Piastri będzie mógł zrobić. Na pewno dostał fotel, w którym chcesz być wchodząc do Formuły 1. Trzeba mieć na niego oko.