- Z punktu widzenia kierowcy to koniec - przekazał Francuz, który kilka dni temu, za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazał, jak goją się jego poparzenia dłoni, po ciężkim wypadku w Grand Prix Bahrajnu.

34-latek już wcześniej wiedział, że rozstaje się z królową sportów motorowych po tym, jak Haas F1 Team nie przedłużył z nim umowy na sezon 2021.

- Nie chcę wracać wyłącznie dla faktu samego powrotu - powiedział Grosjean dla gazety Ouset France. - Taka opcja mnie nie interesuje, a wszystkie dobre miejsca i tak już są zajęte.

- Taki ruch nie ma sensu - dodał wyjaśniając, że nadal będzie pracował dla Stowarzyszenia Kierowców Grand Prix, na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Krążą spekulacje, że Grosjeana w tym roku zobaczymy w IndyCar.

- To fajne mistrzostwa z dobrymi kierowcami - odparł pytany o wspomniane plotki. - Uważnie obserwuję tę serię.

- Czy do tego dojdzie, czy nie, to jeszcze długa droga. Wyścigi odbywają się na torach owalnych i technicznie jest to skomplikowane. Dyskutuję na ten temat również z moją rodziną. Jeśli uda się, świetnie, jeśli nie, będę robił coś innego.

Od pewnego czasu jest wiązany z Peugeotem i startami w WEC: - Jest to jedna z rzeczy, którą chciałbym robić. W tym roku są między dwoma regulaminami, ale wiemy, że inni producenci też chcą wrócić do czasu 2023 roku.