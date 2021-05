Grosjean odwiedził Brackley w związku z testami, które odbędzie za kierownicą Mercedesa pod koniec czerwca na torze Paul Ricard. Francuz będzie mógł spędzić cały dzień za kierownicą W10 z 2019 roku.

35-latek pożegnał się z Formułą 1 po sezonie 2020, przedwcześnie kończąc rywalizację. Po groźnie wyglądającym wypadku podczas Grand Prix Bahrajnu Grosjean opuścił dwie ostatnie rundy. Mówił wtedy, że ma nadzieję, iż pojeździ jeszcze samochodem F1, choćby podczas prywatnego testu. Pomoc zaoferował Mercedes.

Po wizycie w Brackley - bazie dominującego od 2014 roku zespołu - Grosjean nie mógł wyjść z podziwu.

- Będę przez cały dzień pracował z samochodem, który wygrał Grand Prix Francji w 2019 roku - powiedział Grosjean w rozmowie z telewizją Canal Plus. - To będzie świetna okazja, by przekonać się, jaki powinien być topowy samochód Formuły 1.

- W Brackley wszystko jest na najwyższym poziomie - czuć to w atmosferze i kulturze całego zespołu. Jestem pod wrażeniem precyzji i dbałości o wszystkie szczegóły. Miałem również okazję przetestować ich symulator i zdałem sobie sprawę, jak bardzo są zaawansowani.

Grosjean nie ukrywa, że był bardzo zaskoczony podejściem Mercedesa i formą wizyty w fabryce.

- Zespół otworzył przede mną wszystkie drzwi. Wytłumaczono mi, jak działa każdy z przycisków na kierownicy. Byłem bardzo szczęśliwy, a nawet zaskoczony takim podejściem. W zasadzie urzekła mnie ich otwartość. Wszystko mi powiedzieli. Stwierdzili: „Spróbujemy wszystkiego. Będzie to wyglądało jak normalny wyścigowy weekend” - mówił uradowany Romain Grosjean.