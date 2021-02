Grosjean zadzwoni do Wolffa

- Bardzo chętnie wskoczę do Mercedesa, to pewne - powiedział Romain Grosjean. - Takiej oferty nie można odrzucić. Mógłbym sprawdzić ten samochód, zrozumieć jak on pracuje.

Myślę, że obecnie cały zespół jest bardzo zajęty budową nowego samochodu, więc w tej chwili nie zadzownię do Toto, ale w przyszłości może oczekiwać ode mnie telefonu i poproszę go o jazdę. To może być absolutnie cudowne!

Za dwa tygodnie odlatuję do USA. Zamierzam spędzić tam trochę czasu, nauczyć się jak najwięcej o IndyCar. Chcę uruchomić program w IndyCar, zanim przyjrzę się innym rzeczom.

Propozycja Toto bardzo mnie wzruszyła. Byłem wyjatkowo zaskoczony. Naturalnie, zamierzam z niej skorzystać i rzecz jasna, bardzo chciałbym przetestować Mercedesa.