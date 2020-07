Po tym, jak Daniel Riccardo podpisał umowę z McLarenem na sezon 2021, w zespole F1 francuskiego producenta jest wolne miejsce. Renault nie śpieszy się z selekcją chętnych, do których dołączył ich były reprezentant, obecnie kierowca Haas F1 Team - Romain Grosjean.

W wywiadzie udzielonym dla ESPN F1, Grosjean odniósł się do ostatnich ruchów transferowych: - Było kilka niespodzianek, a największą był Seb. Zapadły decyzje, w przypadku których ja postąpiłbym inaczej, ale rozumiem je i ciekawie było to obserwować. Oczywiście Carlos przeszedł do Ferrari zwalniając miejsce w McLarenie co dla Ricciardo stanowiło świetną okazję. Miejsce w Renault również może być atrakcyjne.

Pytany o Renault, dodał: - Myślę, że byłoby miło wrócić, ale fajnie też zostać w Haasie lub wypróbować inny zespół. Jeszcze nie ścigaliśmy się, a już mówimy o przyszłym roku, co jest trochę dziwne. Jesteśmy jednak w połowie czerwca, kiedy ruszają transfery. Musimy najpierw wrócić do wyścigów i zobaczymy, jak zachowuje się samochód. Postaram się dać z siebie wszystko i sprawdzić, czy nadal prezentuję poziom taki, jaki chcę. Potem zaczniemy rozmawiać.