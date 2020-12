Grosjeana czeka operacja

Biorąc pod uwagę skalę wypadku, Grosjean odniósł jedynie niewielkie obrażenia, głównie rąk. Z powodu poparzeń Francuz nie wystąpił w dwóch kończących sezon rundach i przedwcześnie pożegnał się z Formułą 1.

- Jeśli chodzi o prawą rękę, życie niemal wróciło do normy - powiedział Grosjean w rozmowie z telewizją RTL. - Problemem jest ból, który odczuwam, kiedy jest zimno.

Nieco dłużej potrwa rehabilitacja lewej ręki. Konieczny będzie również zabieg chirurgiczny.

- Każdego dnia są małe zwycięstwa. Po pierwsze, na 99 procent nie będę musiał mieć przeszczepu [skóry]. Ponadto mały palec nie jest już zabandażowany.

- Muszę się jednak udać na salę operacyjną, ponieważ więzadła kciuka zostały zerwane. Będzie on unieruchomiony przez 4 do 6 tygodni. Poza tym, żartowałem z przyjaciółmi, że nie zostanę modelką pokazującą dłonie. Jednak, prawdę mówiąc, to nic w porównaniu z tym, co mogło się wydarzyć w tym wypadku.

Podczas Grand Prix Sakhiru i finału sezonu w Abu Zabi, 34-latka zastąpił Pietro Fittipaldi. Grosjean przyznał, że chciałby odbyć prywatny test w samochodzie Formuły 1, aby w należyty sposób pożegnać się z najważniejszą wyścigową serią świata. Pomoc zaoferował Mercedes.