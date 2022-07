Kierowcy Alfy Romeo - Valtteri Bottas i Zhou Guanyu, przyznają, że nadchodzący weekend jest dobrą okazją do pozbierania się po trudnym dla zespołu GP Wielkiej Brytanii i natychmiastowego powrotu do poziomu, który zespół prezentował do tej pory w tym roku.

- Jestem przekonany, że możemy zrobić kolejny krok naprzód i walczyć w czołówce stawki - powiedział szef stajni z Hinwil, Frederic Vasseur. - Sprint kwalifikacyjny daje nam dodatkową szansę na zdobycie dobrych punktów. Jak zawsze będziemy musieli wykorzystać każdą sesję jak najlepiej, ale wiemy, że motywacja zespołu jest na wysokim poziomie i w gotowości oczekujemy na nadchodzące wyzwanie.

Bottas, jako kierowca Mercedesa, wygrywał Grand Prix Austrii dwukrotnie, w 2017 i 2020 roku.

- Mam bardzo miłe wspomnienia ze Spielberga, miejsca, w którym zdobyłem swoje pierwsze podium w Formule 1 w 2014 roku i dwa razy wygrałem tamtejszy wyścig - powiedział Bottas. - Zawsze lubię spędzać czas w Austrii, tak jak jazdę na tym torze: krajobraz wokół, z górami otaczającymi obiekt, jest piękny. Również kibice są niesamowici i zawsze czuję ich wsparcie, kiedy startuję tutaj. Poprzedni weekend w Silverstone był dla nas trudny. Ważne było, aby przegrupować się i od razu wrócić do miejsca, które zajmujemy normalnie. Przeanalizowaliśmy, co poszło nie tak w ostatnią niedzielę i jestem pozytywnie nastawiony, że będziemy w stanie walczyć o punkty i odzyskać to, co straciliśmy ostatnio. Wiemy, że jak zawsze będzie to kwestia dogrania szczegółów, ale jesteśmy pewni siebie.

Guanyu jest gotowy na powrót do akcji po swoim ciężkim wypadku w GP Wielkiej Brytanii zaledwie kilka dni temu.

- W momencie, gdy opuściłem Silverstone minionej niedzieli, już nie mogłem doczekać się powrotu do samochodu - przyznał Guanyu. - To była duża kraksa i po raz kolejny jestem wdzięczny za poprawę bezpieczeństwa w ostatnich latach, która pozwoliła mi wyjść z tego cało. To już przeszłość i skupiam się tylko na weekendzie w Austrii. Nasze występy w Wielkiej Brytanii wyglądały obiecująco, samochód spisywał się dobrze, więc nie mogę doczekać się, aby kontynuować to, co uzyskaliśmy w ostatnich kwalifikacjach, aby dobrze zaprezentować się na torze. W ten weekend mamy sprint kwalifikacyjny, mój drugi w życiu po Imoli, na który również oczekuję niecierpliwie. To dobra okazja, aby zyskać niezłe pole startowe na niedzielę.

