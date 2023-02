Po tym, jak umowa sponsorska firmy Gulf z McLarenem dobiegła końca w zeszłym roku, gigant naftowy przeszedł do zespołu Williamsa - z logotypem pojawiającymi się na tylnym skrzydle i nosie bolidu.

Chociaż obecność marki może nie wydawać się tak duża jak w McLarenie, czemu pomogły kolory samochodu, Williams mówi, że pełna skala zaangażowania Gulfa stanie się jaśniejsza w weekendy Grand Prix.

Ponieważ partnerstwo wciąż jest w powijakach, Gulf cały czas rozważa możliwości wywarcia takiego wpływu na malowanie, jak w 2021 roku w Monako, kiedy ujrzeliśmy unikatowe barwy McLarena.

Zapytany przez Motorsport.com, czy rozważany jest pomysł wdrożenia pełnego schematu kolorów na bolidzie Williamsa, dyrektor generalny Gulf Oil International, Mike Jones, powiedział:

- Wszystko, co zrobimy w przyszłości, musi być większe i lepsze niż wcześniej. Mamy wielu fanów na całym świecie, mamy wiele próśb o nasze barwy. Chcemy, aby nasze malowanie było wyjątkowe. Wdrażamy szereg planów skoncentrowanych na fanach. Oczywiście szukamy różnych rozwiązań w tym zakresie, w całym spektrum Formuły 1.

Czytaj również: Williams z ewolucją zamiast rewolucji

Dyrektor komercyjny Williamsa, James Bower, powiedział, że zespół z Grove będzie wdrażał szereg inicjatyw opartych na zaangażowaniu marki Gulf.

- Uzgodniliśmy obecność, która będzie obowiązywać przez cały sezon, i widzicie to dzisiaj. Uważamy, że będzie to bardzo skuteczne. Właśnie widzieliście bolid, ale w całym zespole są inne aspekty z wpływem marki Gulf. Możecie pomyśleć o kluczowych momentach weekendu. Bardzo zależy nam na tym, aby wykorzystać te zasoby. To, co dzisiaj widzieliście, to tak naprawdę dopiero początek - zapowiedział Bower.

Mike Jones powiedział, że przejście Gulfa do Williamsa nastąpiło po tym, jak wraz z McLarenem doszli do wniosku, że ich związek osiągnął naturalne zakończenie.

- Mieliśmy świetne partnerstwo z McLarenem i kilka prawdziwych atrakcji. Wydaje mi się, że barwy w Monako są na szczycie tej listy, ale nasz związek z McLarenem doszedł do naturalnego końca. Osiągnęliśmy wszystko, co prawdopodobnie mogliśmy z zespołem McLarena, więc zaczęliśmy szukać innych wyzwań. Dużo rozmawialiśmy z Williamsem o ich planach, nie tylko na 2023 rok. Wierzymy, że Williams zmierza we właściwym kierunku i dzieją się tutaj dobre rzeczy. Dla nas bardzo atrakcyjne jest również posiadanie sponsoringu w ramach Akademii i E-sportu - dodał Jones.

Williams FW45 1 / 5 Autor zdjęcia: Williams Williams FW45 2 / 5 Autor zdjęcia: Williams Williams FW45 3 / 5 Autor zdjęcia: Williams Williams FW45 4 / 5 Autor zdjęcia: Williams Williams FW45 detail 5 / 5 Autor zdjęcia: Williams