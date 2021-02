Kolner Express informuje, że BWT jest zainteresowane współpracą z Haas F1 Team, jako sponsor tytularny.

Austriacka firma, zajmująca się uzdatnianiem wody, była sponsorem tytularnym Force India i Racing Point, stąd też różowe malowanie samochodów, w nawiązaniu do barw BWT. Ich kooperacja dobiegła jednak końca. W tym roku bolidy zespołu z Silverstone, przemianowanego na Aston Martin, będą już pokryte brytyjską zielenią.

Gdyby doszło do porozumienia BWT z Haasem, samochody w których zasiądą Mick Schumacher i Nikita Mazepin, otrzymałyby różowe barwy.

Tymczasem Haas szykuje się do sezonu. Jednak ze względu na ograniczenia w podróżowaniu, Schumacher nie odwiedził jeszcze brytyjskiej siedziby zespołu. Przymiarkę fotela natomiast ma za sobą Nikita Mazepin.

- Ze względu na pandemię koronawirusa, wszystko jest obecnie bardzo ograniczone, ale plan zakłada, że niebawem przyjadę do fabryki - powiedział Mick Schumacher. - Kierowcy mieli możliwość odwiedzenia swoich ekip w ramach wyjątków dla sportowców, ale w ostatnim czasie obostrzenia znów uległy zmianie.

Niemiec, członek Akademii Ferrari, nie miał też zbyt wielu okazji do zaliczenia testów w symulatorze włoskiej ekipy w Maranello: - Na szczęście mogę to robić w domu, choć oczywiście to nie to samo, co jazda prawdziwym samochodem lub praca w dużym symulatorze F1. Jest ciężko oraz inaczej niż w poprzednich latach. Przez Covid jest wiele ograniczeń.

Spekuluje się również o współpracy BWT z Williams Racing.