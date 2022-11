Haas zastanawia się obecnie, czy kontynuować współpracę z Mickiem Schumacherem w przyszłym roku, czy zastąpić go Nico Hulkenbergiem.

Schumacher miał w tym sezonie problemy z nawiązaniem do formy kolegi z zespołu, Kevina Magnussena, zdobywając o połowę mniej punktów i tylko dwukrotnie zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce.

Fotel w ekipie Haasa jest ostatnim wolnym miejscem w stawce na przyszły rok, przez co oczy wszystkich obserwatorów skupione są na amerykańskiej drużynie, czekając na decyzję, kto będzie partnerem Magnussena w sezonie 2023.

Szef zespołu, Gunther Steiner, podkreślił, że Haas nie spieszy się z podjęciem decyzji i powiedział w czwartek w Brazylii, że chociaż jeszcze nie zdecydował, to ma nadzieję, że wszystko zostanie dopięte w przyszłym tygodniu.

- Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli coś ogłosić, cokolwiek zrobimy - powiedział Steiner, dodając, że jest to jego cel, ale nie może niczego obiecać.

Steiner wyjaśnił, że Haas chce zaangażować nowego kierowcę w testy posezonowe w Abu Zabi, które będą miały miejsce we wtorek po zakończeniu sezonu. Zauważył on jednak, że jeśli nie ma innych wolnych miejsc w stawce, to nie ma powodu, aby spieszyć się z podjęciem decyzji z obawy przed utratą kierowcy na rzecz innego zespołu.

- Chcemy mieć swojego nowego kierowcę na testach w Abu Zabi. To jedyna rzecz, którą chcemy zrobić. Próbujemy podjąć najlepszą możliwą decyzję, a to wymaga czasu - przyznał szef Haasa.

Steiner powiedział także, że decyzja będzie zależeć od tego, jaki kierunek pozwoli najlepiej rozwinąć zespół na przyszłość.