Gunther Steiner uważa, że ​​należy ponownie przemyśleć zasady dotyczące limitów budżetowych w Formule 1, podczas gdy cały padok czeka na wieści o tym, jakie działania zostaną podjęte w kwestii Red Bulla.

FIA ogłosiła w zeszłym tygodniu, że Red Bull przekroczył limit budżetowy, wynoszący w zeszłym roku około 145 milionów dolarów, czemu zespół zdecydowanie zaprzeczył.

Ustalenia audytu finansowego FIA wykazały, że Red Bull popełnił niewielkie przekroczenie budżetu, które mieści się w granicach 5% limitu, czyli 7,2 mln miliona dolarów.

Obecnie trwają rozmowy między Red Bullem a FIA na temat porozumienia w sprawie naruszenia przepisów i przyjęcia kary, ale inne zespoły i kierowcy wyraźnie wezwali władze sportu do podjęcia surowych działań.

Szef zespołu Haas, Gunther Steiner, powiedział, że nie wie, jakie sankcje mogą zostać nałożone na Red Bulla, ale czuje, że potrzebne są poprawki, aby przepisy finansowe poszły naprzód, w tym zmniejszenie tego, co jest uważane za drobne naruszenie.

- Moim zdaniem limit powinien być mniejszy. Limit budżetowy to obecnie 140 milionów. 5% z tej kwoty to siedem milionów. Ale w tych 140 milionach masz pewne wydatki, których nie możesz zmienić. Te wydatki to nie siedem milionów na rozwój – to większa liczba. Procent jest taki sam, ale nominalna kwota robi większą różnicę. Myślę, że musimy to przemyśleć, gdy będziemy sporządzać kolejne porozumienie Concorde - przyznał Steiner.