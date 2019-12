Haas czeka na decyzję Kubicy

Grand Prix Brazylii zaplanowane na najbliższy weekend jest przedostatnią rundą sezonu 2019. Sezonu, po którym z dużym prawdopodobieństwem nie będziemy oglądać Kubicy w stawce dwudziestu ścigających się zawodników w roku 2020.

Polak był jednym z pięciu kierowców zaproszonych na oficjalną konferencję prasową. Padło pytanie o oczekiwania przed rywalizacją na Interlagos oraz cały sezon 2019. Kubica po raz kolejny podkreślił, że tegoroczne zmagania z różnych względów rozwinęły się dużo poniżej jego oczekiwań, choć oczywiście główną przyczyną jest nadzwyczaj słaba forma bolidu Williamsa.

- To nie był rok, na który liczyliśmy. Zespół pracuje ciężko, jednak nie sądzę aby w Williamsie była choć jedna zadowolona [z takiego stanu rzeczy] osoba.

- Dumni możemy być z mechaników na torze. Oni zawsze dawali radę. Dobrze jest też widzieć, że wszyscy trzymają się razem w tych trudnych chwilach. Ja odchodzę z Williamsa, ale mam nadzieję, że sytuacja zespołu poprawi się, ponieważ ludzie tam pracujący zasługują na to.

Krakowianin podkreślił także, że spełnił swój podstawowy cel, jakim było udowodnienie niedowiarkom, że będzie w stanie ponownie szybko jeździć bolidem Formuły 1.

- Na moją dyspozycję wpłynęło w tym sezonie wiele czynników, głównie w sposób negatywny. Przysłoniły one to, co mogłem pokazać.

- Sporo osób uważało, że nie będę mógł przejechać pierwszego zakrętu, a okazało się, że otwierające okrążenia wychodziły mi akurat bardzo dobrze.

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć pytania o przyszłość Kubicy w sporcie samochodowym.

- Sprawy mają się całkiem dobrze, choć czas goni. Jestem przekonany, że niektóre rzeczy wyglądają pozytywnie. Każdego tygodnia coś się dzieje - czasem na plus, czasem na minus.

- Chcę się ścigać i nad tym pracuję. Prawdopodobnie będę łączył programy [w różnych seriach].

Tradycyjny dzień prasowy to także okazja, by porozmawiać z szefami zespołów. Guenter Steiner z ekipy Haas F1 nie uniknął odpowiedzi na pytanie o kontrakt dla polskiego kierowcy. Rola rezerwowego w amerykańskiej ekipie jest jedną z najbardziej prawdopodobnych opcji dla Kubicy.

- W tym momencie jest to trochę w zawieszeniu - powiedział Steiner. - Od dwóch tygodni nie było żadnego przełomu. Mam nadzieję, że będziemy mogli coś przekazać w następnym tygodniu.

- Na tę chwilę więcej zależy od niego. Musi zdecydować co chce robić, a ta decyzja nie jest łatwa i my to rozumiemy.

Naciskany pytaniem czy oczekuje odpowiedzi od polskiego kierowcy już w trakcie kilku kolejnych dni, Steiner odpowiedział:

- Nie oczekuję. Mam nadzieję, ale nie nalegam. On też musi wszystko poukładać, ale przyszły rok już się zbliża.