F1 ścigała się w tym roku już we włoskiej Imoli, ale to wizyta w Barcelonie zwykle otwierała europejski stint i dlatego zespoły najczęściej to właśnie w Katalonii wprowadzały istotne pakiety poprawek w swoich samochodach.

Nie inaczej będzie i tym razem. Większość stawki zapowiedziała już - nie zdradzając zbyt wiele - że przygotuje aktualizacje na szóstą rundę sezonu 2022.

W Haasie - którego forma jest jak dotąd jeśli nie sensacją, to na pewno pozytywną niespodzianką - postanowili jednak postąpić „wbrew regule” i nie przywiozą do Hiszpanii znaczących nowości. W zapowiedzi wyścigowego weekendu ujawnił to Gunther Steiner, szef ekipy.

- Przyjęło się, że Hiszpania jest oczywistym miejscem do wprowadzenia poprawek i sądzę, że kilka zespołów je przygotuje - powiedział Steiner. - Nie wiem jaką owe aktualizacje zrobią różnicę w poszczególnych samochodach.

- My zdecydowaliśmy się poczekać trochę dłużej, ponieważ sądzę, iż nadal mamy osiągi nawet bez poprawek i musimy je pokazać na torze. Czasami się to udaje, czasami nie.

- Za cztery, pięć wyścigów będziemy mieli solidny pakiet aktualizacji. Mam co do niego dobre przeczucia. Na razie nie wiem, co szykują inni, ale w poniedziałek będę mądrzejszy.

Haas z piętnastoma punktami na koncie zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli konstruktorów.