Haas F1 nie zmieni składu

W przyszłym roku amerykański zespół będą reprezentowali Mick Schumacher oraz Nikita Mazepin.

W ostatnich dniach pojawiło się jednak wiele plotek dotyczących przyszłości Rosjanina.

Mazepin wywołał swoim zachowaniem dużą aferę. Wybuchła po tym, gdy niedawno w sieci opublikowano filmik, na którym złapał za pierś kobietę, jadącą wraz z nim samochodem.

Wybryk potępili zespół, FIA oraz F1. Mazepin przeprosił za swój wyskok. Rozgorzały jednak spekulacje, czy w obliczu takiego zachowania, dojdzie do jego debiutu w F1. Do tego niedawno na profilach Rosjanina w mediach społecznościowych, zniknęła informacja, że jest reprezentantem Haas F1 Team, co jeszcze bardziej podsyciło plotki.

Zespół tym samym został zmuszony do wydania kolejnego komunikatu.

- Haas F1 Team potwierdza, że Nikita Mazepin i Mick Schumacher utworzą skład zespołu na Mistrzostwa Świata Formuły 1 2021 - czytamy w komunikacie. - Zgodnie ze wcześniejszym oświadczeniem zespołu dotyczącym działań Nikity Mazepina, sprawa została rozpatrzona wewnętrznie i nie będzie już dalszych komentarzy w tym zakresie.