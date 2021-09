Schumacher i Mazepin po startach w Formule 2, w tym roku zadebiutowali w Formule 1. Dołączyli do zespołu Haas i powszechnie oczekiwano, że pozostaną w amerykańskiej ekipie również na przyszłoroczne mistrzostwa.

W oświadczeniu wydanym przed domowym grand prix Mazepina w Rosji, które odbędzie się w ten weekend, Haas potwierdził, że na przyszły rok nie zmieni składu.

- Wiedzieliśmy, że chcemy ciągłości w 2022 roku i ciesze się, że mogę to potwierdzić - Mick Schumacher i Nikita Mazepin będą rywalizować dla Uralkali Haas F1 Team w przyszłym roku - powiedział szef zespołu Günther Steiner. - Sezon 2021 dał obu kierowcom możliwość poznania Formuły 1.

- To na pewno trudny sezon z pakietem, który mamy, ale obaj podjęli wyzwanie i ściśle współpracowali z zespołem, aby nauczyć się naszych procesów i dostosować się do rygorów kampanii Formuły 1 i wszystkiego, co się z tym wiąże - dodał.

- Teraz, gdy patrzymy w przyszłość na sezon 2022, jesteśmy pewni, że możemy iść naprzód jako zespół i dać Mickowi i Nikicie konkurencyjny pakiet wyścigowy, aby zrobili kolejny krok w ich karierach w F1 - dodał.

Haas optował za tym, aby nie rozwijać swojego samochodu na tegoroczne mistrzostwa. Skupili się wyłącznie na nowych przepisach technicznych, które będą obowiązywały od przyszłego sezonu, traktując obecny rok, jako przejściowy.

To sprawiło, że Schumacher i Mazepin meldują się na końcu stawki, często walcząc tylko ze sobą o pozycje, co doprowadziło do pewnych napięć między duetem, widocznych ostatnio w Zandvoort, gdzie doszło do incydentów w kwalifikacjach i wyścigu.

Nie było żadnych wątpliwości, że Mazepin pozostanie w zespole w przyszłym roku, zwłaszcza że wspierająca go firma Uralkali, która należy do jego ojca, jest sponsorem tytularnym Haasa. Kontrakt Schumachera natomiast wymagał sfinalizowania.

- Pierwszy rok współpracy z Haas F1 jest bardzo ekscytujący i pouczający. Jestem pewien, że mogę wykorzystać całe zdobyte doświadczenie w przyszłym roku - powiedział Schumacher. - Nowe przepisy techniczne, imponująca ambicja całego zespołu Haas F1 i wsparcie Ferrari sprawiają, iż wierzę, że to wszystko zbliży nas do czołówki w sezonie 2022 i będziemy w stanie walczyć o punkty.

Mazepin dodał: - Jestem bardzo podekscytowany przyszłym rokiem, nowym samochodem i po prostu tym, że dostanę szansę z Haas F1 Team i dalej będę się razem z nimi rozwijał.

Oświadczenie Haas F1 oznacza, że jedyne niepotwierdzone miejsce na przyszły sezon znajduje się teraz w Alfie Romeo Racing Orlen. Zespół wciąż nie podał, kto będzie partnerem Valtteriego Bottasa.