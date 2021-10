Haas bardzo szybko podjął decyzję, że nie będzie rozwijał swojego samochodu na obecny sezon. Ekipa z Karoliny Północnej postanowiła skupić się na roku 2022, kiedy w życie wejdą nowe regulacje techniczne.

Tempo amerykańskich bolidów jest bardzo słabe, Mick Schumacher oraz Nikita Mazepin zwykle kończą rywalizację na dwóch ostatnich miejscach.

Podczas kwalifikacji do Grand Prix Turcji syn Michaela Schumachera zdołał awansować do Q2 i zakończyć sesję kwalifikacyjną na 14. pozycji. Gunther Steiner uważa, że umiejętności Niemca oraz idealna strategia sprawiła, że zespół odbił się od dna w tamten weekend, co daje duże perspektywy na przyszłość przy dysponowaniu lepszym bolidem.

Read Also: Ferrari kończy projektować

- Byłem bardzo dumny z roboty, jaką nasz zespół wykonał. Jesteśmy gotowi na przyszły rok. Z pewnością będziemy popełniać błędy, jednak widzę, jak dużo już potrafimy, współpracując ze sobą — stwierdził.

- Jeśli będziemy mieć lepszy samochód, będziemy mogli znowu zdobywać punkty.

- Trzy lata temu byliśmy niezadowoleni, że nie weszliśmy do Q3. Teraz jesteśmy szczęśliwi, że wychodzimy z Q1. Wszystko się zmieniła, jednak małe sukcesy pociągają nas w górę. Musimy po prostu dalej ciężko pracować, a sukcesy same przyjdą — zakończył.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool