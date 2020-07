Haas ma powody do zadowolenia

Już od piątkowych treningów ponownie nie układało im się najlepiej, regularnie meldowali się z tyłu stawki. W drugiej sesji znaleźli się nawet za Williamsem. Potem w kwalifikacjach Romain Grosjean popełnił błąd, wypadł z toru, samochód został uszkodzony i nie zaliczył nawet mierzonego okrążenia.

W wyścigu Kevin Magnussen i Grosjean zajęli 12 i 13 miejsce - nie zdobyli punktów, ale przekroczyli linię mety przed Pierrem Gaslym, Antonio Giovinazzim i kierowcami Williamsa.

- Myślę, że poczyniliśmy pewne postępy z bolidem - powiedział Günther Steiner. - Balans samochodu i jego prowadzenie nie denerwują już kierowców, chociaż wciąż brakuje nam prędkości. Nadal mamy wiele do zrobienia, ale przynajmniej jesteśmy na dobrej drodze.

Według Steinera, nowy samochód nie ma problemów, z którymi borykał się zespół w zeszłym roku i których nie udało im się rozwiązać aż do końca mistrzostw.

- To dobra wiadomość. Teraz możemy normalnie kontrolować opony, gdy nasz kierowca jedzie na czyimś ogonie lub gdy zjeżdża z toru samochód bezpieczeństwa. Opony nie stygną tak katastrofalnie, jak w zeszłym roku i można szybko przywrócić je do właściwego działania. Rok temu, po pojawieniu się samochodu bezpieczeństwa, opony umierały na zawsze, teraz nie ma tego strasznego efektu .

Steiner był również zadowolony z zachowania swoich zawodników, z czym były problemy w sezonie 2019, kiedy Grosjean i Magnussen nie chcieli się ustąpić, nie stosowali się do poleceń zespołu, co czasem nawet prowadziło do kontaktów między nimi na torze.

- Tak, trwało to zbyt długo i doszło do wielu wypadków, zanim znaleźliśmy harmonię. Teraz kilkukrotnie zamienialiśmy ich miejscami i wszystko poszło dobrze. Nikt nie lubi ustępować partnerowi, ponieważ w takich momentach nieuchronnie traci się czas. Jednak tym razem chłopaki zachowywali się dobrze, nie mieliśmy szczególnych sporów. Mam nadzieję, że tak będzie również w przyszłości - zakończył.