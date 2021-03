Haas F1 koncentruje się wyłącznie na przygotowaniach do sezonu 2022, nowej ery w królowej sportów motorowych. Prawie w ogóle nie będą rozwijali samochodu VF-21. Panuje opinia, że spadną na koniec stawki.

- Jest to możliwe - przyznał Steiner. - Jeśli jednak tak się stanie, będziemy musieli nad tym popracować. Taki jest nasz wybór. Traktujemy ten rok, jako przejściowy i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Uważamy bowiem, że dla nas jest to najlepsze rozwiązanie.

- Czasami konieczne jest postawienie kroku w tył, przed zrobieniem dwóch do przodu - podkreślił.

Pytany czy nowa jednostka napędowa Ferrari, w którą wyposażono VF-21, jest lepsza od tej zeszłorocznej, odparł: - Na to wygląda, ale nie mamy dokładnych danych od Ferrari. Procentowe wzrosty nie są tak duże, więc trudno mi to ocenić. Ufam jednak w to co mówi Ferrari, to jest bardziej wartościowe niż jakiekolwiek testy.

Galeria zdjęć: Mick Schumacher (Haas VF-21) podczas testów przedsezonowych w Bahrajnie

Mick Schumacher, Haas VF-21 1 / 15 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 2 / 15 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 3 / 15 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 4 / 15 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 5 / 15 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 6 / 15 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 7 / 15 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 8 / 15 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 9 / 15 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 10 / 15 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 11 / 15 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 12 / 15 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 13 / 15 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 14 / 15 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 15 / 15 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images