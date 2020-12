Haas nie zorganizuje testu dla Grosjeana

Grosjean przedwcześnie zakończył swój ostatni sezon w Formule 1. Na skutek oparzeń odniesionych w wypadku podczas Grand Prix Bahrajnu, Francuz musiał pauzować w dwóch finałowych rundach 2020 roku.

Sam kierowca zapowiadał, że jeśli nie pojawi się na torze w Abu Zabi, będzie wydzwaniał do wszystkich zespołów i prosił je o pomoc w organizacji pożegnalnego, prywatnego testu. Jako pierwszy na apel odpowiedział Mercedes. Toto Wolff stwierdził, że jeśli tylko formalnie będzie to możliwe, udostępni bolid 34-latkowi.

Testu dla Grosjeana nie jest w stanie zorganizować Haas. Amerykańska ekipa nie ma do dyspozycji żadnego samochodu w starszej specyfikacji.

- Niestety, nie mamy żadnych starszych samochodów. Brakuje nam jednostek napędowych - powiedział Steiner w rozmowie z Motorsport.com. - Mamy samochody, ale nie posiadają one silnika, więc nie jesteśmy w stanie się tego podjąć.

- Być może w przyszłości coś będziemy mieli. Nie wiem. W tym momencie nie możemy złożyć żadnej obietnicy.

Steiner ma nadzieję, że jazdy Grosjeana będą mogły odbyć się z wykorzystaniem bolidu Ferrari. Według Włocha, to lepsze rozwiązanie niż przekładanie silnika Scuderii do samochodu Haasa.

- Bardziej prawdopodobne jest poproszenie Ferrari, by dali mu pojeździć w którymś ze starszych samochodów przy okazji jakiegoś eventu. To z pewnością jest możliwe. Sądzę, że to prostsze rozwiązanie, niż gdybyśmy mieli specjalnie przygotowywać bolid. Oni mają dział, który zajmuje się takimi sprawami dla klientów. My nie posiadamy odpowiednich zasobów.

- Jeśli on [Grosjean] chce to zrobić, poczekam aż się kompletnie wyleczy, a potem zobaczymy co można zorganizować.

Grosjean wrócił już do swojego domu w Szwajcarii. Kierowca kontynuuje leczenie, a tuż przed rozpoczęciem wyścigowego weekendu w Abu Zabi, zaprezentował kask, w którym planował wystąpić w finale sezonu 2020. Projekt jest autorstwa trójki jego dzieci.