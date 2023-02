Haas jest pierwszym zespołem, który pokazał swoje barwy na 2023 rok. Następny w kolejce jest Red Bull, który odsłoni swój projekt na wydarzeniu w Nowym Jorku 3 lutego.

Biało-czerwono-czarny wygląd nawiązuje do logo nowego sponsora tytularnego firmy Haas, MoneyGram, którego udział w projekcie ogłoszono podczas zeszłorocznego GP Stanów Zjednoczonych.

Zmieniona kolorystyka jest zasadniczo podobna do zeszłorocznej z przodu bolidu, ale ze znacznie rozszerzonym obszarem czerni między innymi na sekcjach bocznych. Nowy bolid wyruszy na tor podczas dnia filmowego na torze Silverstone 11 lutego, przed rozpoczęciem oficjalnych testów w Bahrajnie 23 lutego.

Nico Hulkenberg, który powraca do sportu po trzech latach bez pełnoetatowego miejsca w stawce, miał okazję jeździć dla Haasa po raz pierwszy podczas listopadowych testów w Abu Zabi.

- Oczywiście podzielam entuzjazm wszystkich, związany z prezentacją barw. Nie tylko dlatego, że jest to ważny punkt w kalendarzu przedsezonowym, co oznacza, że ​​jesteśmy o krok bliżej do zrobienia tego, co naprawdę chcemy robić, czyli ścigania się. Podoba mi się malowanie. Jest to niewątpliwie bardziej wyrafinowany i zmodernizowany wygląd, który pasuje do wejścia w nową erę wraz z MoneyGram jako naszym partnerem tytularnym - powiedział szef zespołu, Gunther Steiner.

- To ekscytująca pora roku dla F1 i wspaniale, że jako pierwsi wychodzimy przed szereg, aby zaprezentować nasze barwy. Nasza uwaga jest skupiona na wprowadzeniu VF-23 na tor i przygotowaniu się do nadchodzącego sezonu. Cała organizacja ciężko pracowała, aby osiągnąć ten punkt. Mamy dwóch sprawdzonych kierowców w postaci Kevina i Nico. Nie mogę się doczekać, aby zacząć sezon - dodał Steiner.

Właściciel zespołu, Gene Haas, dał jasno do zrozumienia, że ​​celem jest bardziej regularne kończenie wyścigów w punktach.

- Cieszę się, mogąc powitać MoneyGram jako partnera tytularnego na sezon 2023 i kolejne lata. Wkraczamy w nowy sezon, napędzani dobrymi występami w zeszłym roku i powrotem do punktowanych finiszów. Celem na sezon 2023 jest oczywiście robienie tego bardziej konsekwentnie, a z Kevinem Magnussenem i Nico Hulkenbergiem mamy doświadczoną parę kierowców, która jest w stanie zdobywać punkty - powiedział właściciel Haasa.

Haas VF-23 1 / 5 Autor zdjęcia: Haas F1 Team Haas VF-23 2 / 5 Autor zdjęcia: Haas F1 Team Haas VF-23 3 / 5 Autor zdjęcia: Haas F1 Team Haas VF-23 4 / 5 Autor zdjęcia: Haas F1 Team Haas VF-23 5 / 5 Autor zdjęcia: Haas F1 Team