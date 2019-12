Haas skorzysta z pomocy symulatora

Kierowca testowy amerykańskiej ekipy Pietro Fittipaldi spędzi najbliższy weekend we włoskim symulatorze Dallary i będzie „zaliczał” kolejne okrążenia, by wspomóc pracę zespołu na torze w Abu Zabi. To pierwszy taki program zaplanowany przez Haasa.

- Zaczniemy z tego korzystać w najbliższy weekend. Będzie to jednak tylko próba i sprawdzenie czy wszystko działa i będzie gotowe pod kątem kolejnego sezonu. Musimy zobaczyć czy mamy nad całością kontrolę - powiedział szef ekipy Guenther Steiner.

- Nie nastawiamy się, że będzie to w tym momencie pomocne na torze. To sprawdzenie czy system działa, czy jest swobodna komunikacja i wszystko przebiega zgodnie z planem.

- Przede wszystkim będzie to próba systemu, a nie wydajności samochodu. Być może wpłynie to pozytywnie na osiągi bolidu, ale nie jest to podstawowym celem. To krok, który musimy zrobić przed sezonem 2020.

W przyszłym roku obowiązki kierowcy rezerwowego i rozwojowego być może będzie wykonywał Robert Kubica. Polak od jakiegoś czasu łączony się z posadą w Haas F1.