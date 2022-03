Mick Schumacher podczas kwalifikacji najechał na krawężnik w dwunastym zakręcie. Niemiec następnie wpadł w poślizg i uderzył bardzo mocno w ścianę.

Niemiec był przytomny, jednak został przetransportowany helikopterem do szpitala na badania. Mimo tego, że kierowcy nic poważnego się nie stało, to nie weźmie udziału w wyścigu.

Marshals recover the remains of the car driven by Mick Schumacher, Haas VF-22, after a heavy crash in Q2

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images