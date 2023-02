W ostatnich latach amerykańska stajnia miała związane ręce ze względu na ograniczenia budżetowe, przez co nie była w stanie regularnie modernizować swoich samochodów.

W 2021 roku wprowadzili tylko jeden zestaw poprawek, w Grand Prix Emilii Romanii na wczesnym etapie kampanii. Natomiast w ubiegłym sezonie swoje wysiłki skupili tylko na pakiecie przywiezionym na Grand Prix Węgier.

Na nadchodzące mistrzostwa zamierzają obrać już inną strategię, aby nawiązać walkę z najbliższymi konkurentami, którzy dzięki konsekwentnym aktualizacjom są w stanie robić duże postępy.

Mówiąc o planach na sezon 2023, dyrektor techniczny Haasa Simone Resta powiedział: - W sprawie aktualizacji, myślę, że jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej „modnych” tematów w Formule 1 i nie będę nikomu psuł niespodzianki.

- Na pewno będziemy mieli mocniejszy program wdrażania modernizacji w porównaniu z zeszłym rokiem i wciąż nad tym pracujemy. Jesteśmy na samym początku tego procesu - kontynuował.

- Dopiero co poskładaliśmy samochód na prezentację. Nasi ludzie zajmują się tym, mamy określony kierunek działania, ale jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć dokładnie co i kiedy zrobimy - dodał.

Haas powinien mieć w tym roku nieco większą swobodę finansową, w wyniku zarówno awansu na ósmą pozycję w mistrzostwach konstruktorów, jak i porozumienia z nowym sponsorem tytularnym, firmą Moneygram.

Chociaż szef zespołu Gunther Steiner powiedział, że zwiększone przychody nie skłonią go do zmiany modelu biznesowego, Resta widzi pewne korzyści.

- Zajęcie ósmego miejsca w mistrzostwach konstruktorów w 2022 roku to bardzo pozytywny wynik dla zespołu - przekazał Resta. - Oczywiście zawsze dążymy do tego, aby spisać się jak najlepiej i sądzę, że to dobry krok naprzód, który zapewni nam dodatkowe zasoby.

- Zawsze staramy się zmaksymalizować ilość pieniędzy, które możemy zainwestować, aby iść naprzód. To był jeden z celów tego projektu, aby mocniej rozwijać się w trakcie sezonu - mówił dalej.

Nowy Haas VF-23 wyjechał po raz pierwszy na tor w sobotę, na Silverstone. W wyglądzie można było zaobserwować kilka kluczowych zmian w stosunku do ubiegłorocznej maszyny.

Resta sugeruje, że to tylko ewolucja, ale oczywiste jest, że poświęcono wiele pracy na znalezienie ulepszeń w obszarach zarówno aerodynamiki, jak i masy.

- Staraliśmy się zachować kilka komponentów z zeszłego sezonu, ale chcieliśmy ulepszyć aerodynamikę bolidu oraz wagę podzespołów poprawiając ich jakość - zaznaczył.

- Niektóre części wyglądają radykalnie inaczej. Prawdopodobnie jest to bardziej rozwój auta z 2022 roku, ale generalnie przeszedł całkowitą przebudowę obejmującą liczne podzespoły - podsumował.

