Haas zostanie w Formule 1

Powyższą informację przekazał Günther Steiner, szefa małego amerykańskiego zespołu, który wcześniej przyznał, że właściciel ekipy Gene Haas rozważa wycofanie się z królowej sportów motorowych.

Po tym, jak Toto Wolff szef Mercedesa w F1 wskazał, że nie jest gotowy do podpisania nowej umowy handlowej z Liberty Media i FIA, Formuła 1 zrezygnował az wcześniej zapowiadanego terminu zawarcia porozumienia w dniu 12 sierpnia.

- Otrzymaliśmy kilka końcowych, drobnych uwag prawnych, które są analizowane, więc termin złożenia podpisów został przesunięty na 18 sierpnia - potwierdzają władze F1.

To daje Steinerowi kilka dni więcej na przekonanie właściciela Haas F1 do dalszego wystawiania zespołu.

- Muszę jeszcze raz przez to przejść z Gene - powiedział Steiner. - Rozmawiałem z nim niedawno i omówię to z nim ponownie w ciągu najbliższych dni. Jednak teraz wszystko wskazuje na to, że jesteśmy gotowi na złożenie podpisu.

- Muszę się upewnić z zarządem i właścicielem, że wszystko jest zrozumiałe i na wszystko jest zgoda, ale nie ma żadnych oznak, że nie podpiszemy tego dokumentu - dodał.

Steiner powiedział, że jeśli Haas pozostanie w F1, sojusze techniczne z Ferrari i Dallarą również będą kontynuowane.

- Na tym etapie zmiana dostawcy byłaby dla nas niemożliwa - poinformował. - Kontynuowanie współpracy z Ferrari idzie w parze z przedłużeniem umowy handlowej z FOM.