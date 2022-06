Choć niedawno tegoroczny bolid Mercedesa wykazywał oznaki poprawy, siedmiokrotny mistrz świata po raz kolejny miał olbrzymie problemy z jego prowadzeniem w Grand Prix Monako.

- Modlę się, aby samochód nie był taki, jak w Monako - powiedział Hamilton, zapytany o najbliższy wyścig F1 w Baku.

- To były najgorsze momenty, jakich doświadczyłem w tym aucie, wszystko znowu za sprawą podskakiwania. Chciałbym, żeby to się już skończyło. Moje zęby i szczęka aż wibrowały. Cały się trząsłem na koniec zawodów. Nie wiem, czy ma to związek z efektem dobijania, ale we wcześniejszym wyścigu tego problemu już nie było - powiedział Lewis Hamilton.

W miarę upływu czasu, gdy szanse Mercedesa na tytuł stają się coraz bardziej odległe, niektórzy sugerują, że stajnia z Brackley powinna zaprzestać rozwijania W13 i skupić się na projekcie maszyny na sezon 2023.

- Nie zastanawiałem się nad tym - powiedział Hamilton. - Sądzę, że musimy dowiedzieć się, co jest nie tak z tym bolidem, zanim stworzymy kolejny. Gdybyśmy zaczęli budować następny, moglibyśmy łatwo popełnić błąd.

- Najpierw postarajmy się zrozumieć ten samochód, czego jeszcze nie osiągnęliśmy, abyśmy wiedzieli, jaką drogą podążać - dodał, wskazując jeszcze, że jest bardzo pewny „wielu rzeczy, których nie chciałbym mieć w przyszłorocznej konstrukcji”.

