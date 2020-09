Hamilton bez konkurencji

Belgijskie statystyki otwierają Michael Schumacher (6) i Ayrton Senna (5). Dla Lewisa to piąta wygrana w sezonie, 89 w karierze. Valtteri Bottas dotarł do mety 8,4 sekundy za kolegą z zespołu. Max Verstappen zdobył szóste podium z rzędu. Przez wszystkie okrążenia czołowa trójka pozostała bez zmian.

W budującym dniu dla Renault Daniel Ricciardo zajął czwarte miejsce, uzyskując najlepszy czas okrążenia, tracąc do Verstappena tylko 3,4 sekundy. Esteban Ocon na ostatnim kółku poradził sobie z Alexem Albonem. Piąta lokata to najlepszy wynik Estebana od Meksyku 2017. Top 10 uzupełnili Lando Norris, Pierre Gasly, Lance Stroll i Sergio Pérez.

Od 10 do 15 okrążenia dyktował tempo Safety Car. Antonio Giovinazzi zaliczył ciężką kraksę na Fagnes. George Russell uderzył w urwane koło Alfy i rozbił Williamsa.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images