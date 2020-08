Schumacher stawał na podium 155 razy podczas swojej kariery w Formule 1. W Grand Prix Hiszpanii to osiągnięcie zostało poprawione przez Hamiltona, który po wczorajszym zwycięstwie odwiedził podium już 156 raz.

To kolejny rekord Hamiltona, ma już na koncie najwięcej pole position - 92 , oraz najwięcej punktów - 3563.

- Naprawdę nie wiem co o tym powiedzieć - przekazał Brytyjczyk.

- Wszyscy dorastaliśmy, obserwując Michaela i marząc o byciu tutaj pewnego dnia - dodaje kierowca Mercedesa. - To, co dzieje się teraz, to znacznie więcej niż sobie wyobrażałem będąc jeszcze dzieckiem. Jestem niesamowicie wdzięczny za szansę, jaką dostaję każdego dnia. Michael był niesamowitym sportowcem i kierowcą. Więc naprawdę jestem wzruszony i zaszczycony tym, że jestem wymieniany w tej samej grupie, co Ayrton [Senna], czy [Juan Manuel] Fangio.

Hamilton ma 37 punktów przewagi nad Maxem Verstappenem w klasyfikacji sezonu 2020 i już jest zdecydowanym faworytem do tytułu. Wyrównałby wówczas rekord wszechczasów Schumachera, wynoszący siedem końcowych triumfów.

Zwycięstwo Hamiltona w GP Hiszpanii było 88 w jego karierze w Formule 1. Brakuje mu tylko trzech wygranych do 91 Schumachera.

Hamilton w tym sezonie stawał już cztery razy na najwyższym stopniu podium i ma jeszcze co najmniej osiem okazji ku temu, a może nawet więcej, biorąc pod uwagę, że pozostała część kalendarza na sezon 2020 wciąż nie została sfinalizowana.

Z rekordem Schumachera mógłby zrównać się już w Grand Prix Toskanii za cztery tygodnie i potencjalnie poprawić go podczas Grand Prix Rosji.