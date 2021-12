Verstappen i Hamilton przystępowali do finału sezonu z taką samą liczbą punktów. Jeszcze sześć okrążeń przed metą rywalizacji na Yas Marina Circuit, obrońca trofeum był niemal pewny ósmego lauru. Jednak kraksa Nicholasa Latifiego i w następstwie wyjazd samochodu bezpieczeństwa zniwelowały całą wypracowaną przez Hamiltona przewagę.

Po wznowieniu rywalizacji Verstappen - wyposażony w świeży komplet miękkich opon - odebrał prowadzenie rywalowi i zdobył swój pierwszy tytuł w Formule 1. Kontrowersje wzbudziła jednak sama procedura restartu. Początkowo żaden ze zdublowanych kierowców miał nie odzyskać okrążenia. Jednak chwilę później nastąpiła zmiana i samochody znajdujące się między Hamiltonem i Verstappenem otrzymały polecenie wyprzedzenia samochodu bezpieczeństwa.

Mercedes tuż po zakończeniu wyścigu złożył dwa protesty. Jeden dotyczył przewinienia Verstappena (wyprzedzanie Hamiltona w czasie neutralizacji), a drugi związany był z niedopełnieniem procedury restartu. Oba zostały odrzucone przez ZSS Grand Prix Abu Zabi.

Niepotwierdzone jak do tej pory informacje sugerują, że Hamilton był przeciwny składaniu protestów i chciał, by Toto Wolff wycofał zażalenia.

Verstappen pytany o te doniesienia stwierdził, że wydają mu się prawdopodobne.

- Zdecydowanie. Też tak uważam - powiedział na antenie Sky Sports F1. - Oczywiście pomaga to, że ma już siedem tytułów. Daje to pewien komfort.

- Sądzę, że gdyby zdarzyło się odwrotnie, byłoby to bardziej bolesne, ponieważ ja jeszcze nie miałem żadnego.

- Jednak Lewis generalnie jest świetnym sportowcem. Podszedł do mnie i mi pogratulował. Na pewno nie było to łatwe po tym ostatnim okrążeniu. Pokazuje to również szacunek, jaki do siebie mamy. Oczywiście mieliśmy pewne trudne momenty w trakcie sezonu, ale koniec końców szanujemy to, co obaj robimy. Przez cały sezon naciskaliśmy na siebie do granic. Walka z nim dawała wiele frajdy.

Mercedes po odrzuceniu protestów zgłosił chęć odwołania się od decyzji dotyczącej procedury restartu. W tej chwili jeszcze nie wiadomo czy apelacja zostanie złożona. Czas na podjęcie decyzji upływa w czwartkowy wieczór.