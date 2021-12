Pierwsze Grand Prix Arabii Saudyjskiej przyniosło niezliczone incydenty, wypadki i kontrowersje.

Startując z pole position Lewis Hamilton stoczył wielką bitwę z Maxem Verstappenem i ostatecznie wygrał wyścig, ale w drodze do triumfu miał też kolizję z Holendrem.

Podsumowanie GP Arabii Saudyjskiej: Hamilton wygrywa kontrowersyjne Grand Prix Arabii Saudyjskiej

Do historii królowej sportów motorowych z pewnością przejdzie to, co działo się w drugiej części wyścigu w Dżuddzie.

Verstappen dobrze wykorzystał opony ze średniej mieszanki wybrane przez jego zespół Red Bull Racing na trzeci start wyścigu, obejmując prowadzenie dzięki brawurowemu manewrowi wyprzedzania po wewnętrznej w pierwszym zakręcie, mijając Lewisa Hamiltona i Estebana Ocona.

Jednak twarde opony, które wybrano dla Hamiltona, pomogły mu wrócić do gry, gdy z kolei kondycja ogumienia w bolidzie Holendra zaczęła się mocno pogarszać. Siedmiokrotny mistrz świata zmusił Verstappena do błędu w pierwszym zakręcie na 37 okrążeniu, jednak próba obrony prowadzenia przez Holendra spowodowała, że obaj szeroko wyjechali poza tor, a kolejność zawodników nie uległa zmianie. Następnie po tym, jak nakazano mu przepuścić Hamiltona, Verstappen gwałtownie zwolnił na dojeździe do ostatniego lewego zakrętu i doszło do kontaktu, kierowca Mercedesa uderzył w tył bolidu lidera wyścigu.

Verstappen pozostał na prowadzeniu, znów oddał pozycję Hamiltonowi na krótko przed ponownym wyprzedzeniem, ale ostatecznie przegrał z Hamiltonem na 43 kółku.

- Ścigam się już od dawna, ale to było naprawdę bardzo trudne - powiedział Hamilton. - Starałem się zachować rozsądną, ale i twardą postawę na torze, jak tylko mogłem. Przy całym moim wieloletnim doświadczeniu, po prostu starałem się utrzymać samochód na torze i jechać czysto. Było ciężko, ale wytrwaliśmy jako zespół. W drugiej połowie sezonu spotkały nas różne rzeczy. Jestem naprawdę dumny ze wszystkich. Dziękuję też publiczności, którą mieliśmy w ten weekend.

- Nie do końca rozumiałem, czemu nagle tak mocno zahamował - mówił o zderzeniu z Verstappenem. - W tym momencie wjechałem w tył jego samochodu. Nie było dla mnie jasne o co chodzi. Potem poinformowano mnie, że dostał wiadomość, aby mnie przepuścił. Było to trochę mylące.

- Mają niezłe tempo. Byli bardzo szybcy i niełatwo ich wyprzedzić - odniósł się do rywali z Milton Keynes. - Wykonaliśmy jednak wspaniałą pracę z tym, czym dysponujemy. Valtteri zrobił świetną robotę i zdobył dobre punkty dla zespołu. To świetny wynik dla wszystkich chłopaków i dziewczyn z naszej fabryki

Oceniając pierwsze w historii Grand Prix Arabii Saudyjskiej, dodał: - Cóż, to było niesamowite wydarzenie. Jak już mówiłem, czułem się tu bardzo, bardzo mile przyjęty. Ludzie są cudowni, a tor jest fenomenalny do jazdy. Bardzo trudny w kontekście fizycznym i psychicznym, ale nie chcielibyśmy, aby było inaczej.

Przed Grand Prix Abu Zabi Hamilton i Verstappen mają po tyle samo punktów, ale to reprezentant Red Bull Racing nadal jest lidem mistrzostw. Odniósł bowiem o jedno zwycięstwo więcej.