Hamilton ceni wspólny tytuł

Dubletem na Imoli Mercedes zapewnił sobie siódmy tytuł wśród konstruktorów z rzędu, bijąc przy okazji rekord należący do Ferrari. Scuderia triumfowała sześciokrotnie w latach 1999-2004.

Hamilton miał wielki udział przy każdym z tytułów niemieckiego producenta. Sam zmierza po siódmą koronę, szóstą w barwach Mercedesa. Spytany po Grand Prix Emilii-Romanii o odczucia związane z zespołowym triumfem, odpowiedział:

- W pewnym sensie to bardzo dziwny sport. To sport zespołowy, ale są dwie klasyfikacje. Mamy mistrzostwa kierowców, ale naszym głównym zadaniem jest zdobywanie punktów dla zespołu.

- Kiedy zdobywasz mistrzostwo wśród zespołów, niemal przebija to indywidualny tytuł, ponieważ jest to coś, co robisz jako kolektyw, z dużą grupą ludzi. Chociaż to my stoimy na szczycie podium, nie jesteśmy ponad innymi. Wszyscy jesteśmy równi i tworzymy ogniwa wielkiego łańcucha.

- Nie ma nikogo, kto by się nie cieszył z mistrzostwa dla zespołu. Kiedy robimy świąteczne spotkanie, wszyscy się cieszą i wiedzą, iż wykonali świetną robotę. Fajnie jest być częścią tego. Nawet gdybym dzisiaj odszedł, [te sukcesy] są czymś, czym mógłbym się podzielić z dużą grupą ludzi.

Mercedes w klasyfikacji zespołowej wyprzedza obecnie Red Bull Racing o 253 punkty.