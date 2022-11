Drużyna z Maranello ma obecnie 40-punktową przewagę nad Mercedesem z zaledwie dwoma Grand Prix oraz sprintem w Brazylii do zakończenia sezonu 2022.

Wcześniej w tym roku perspektywa wyprzedzenia Ferrari przez Mercedesa wydawała się odległa, biorąc pod uwagę różnice w formie na początku sezonu, ale solidne zdobycze punktowe Lewisa Hamiltona i George'a Russella sprawiły, że ​​różnica się zmniejszyła.

Siedmiokrotny mistrz świata powiedział, że zdobycie drugiego miejsca byłoby ważne nie tylko pod względem prestiżu, ale także premii finansowej, jaką przyniosłoby to członkom zespołu.

- Wiem, jak ważne jest to dla zespołu i wszystkich w fabryce pod względem premii. Zwłaszcza w czasach, gdy ceny energii skoczyły w górę, a koszty życia w Wielkiej Brytanii gwałtownie wzrosły. Byłoby to niesamowite uczucie, gdybyśmy mogli wyprzedzić Ferrari. Pokonanie ich nie jest łatwym zadaniem, ale gdybyśmy to zrobili, byłby to niesamowity powrót - przyznał Hamilton.

Lewis nie zgodził się przy tym z sugestią, że trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów byłoby bardziej korzystne dla Mercedesa ze względu na dodatkowy czas do wykorzystania w tunelu aerodynamicznym oraz testach z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów.

- Jeśli chodzi o badania i rozwój, to inżynierowie mogą powiedzieć, czy tego chcą. Myślę, że w tej chwili jesteśmy po prostu w gazie i chcemy ich pokonać, więc to jest nasz cel - stwierdził Hamilton.