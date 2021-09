Spekulacje dobiegły końca. W poniedziałek Bottas został ogłoszony kierowcą Alfy Romeo, a dobę później Mercedes potwierdził, iż partnerem Hamiltona zostanie George Russell.

Współpraca Bottasa i Hamiltona potrwa w sumie pięć sezonów. Fin ani razu na poważnie nie zagroził partnerowi na przestrzeni całego roku, ale przyczynił się do serii tytułów wśród konstruktorów.

Hamilton jeszcze przed komunikatem odnośnie Russella wielokrotnie wspierał Bottasa i nie krył się z opinią, iż to on powinien nadal być jego partnerem. Gdy okazało się, że Fin kończy pobyt w Mercedesie, siedmiokrotny mistrz świata przekazał:

- Jestem niezmiernie dumny, że przez ostatnie pięć lat współpracowałem z Valtterim Bottasem - napisał Hamilton w mediach społecznościowych. - Byliśmy częścią zespołu, który zdobył cztery mistrzostwa i nawzajem siebie motywowaliśmy w chwilach wzlotów i upadków.

- Był najlepszym zespołowym kolegą, z jakim miałem przyjemność kiedykolwiek pracować. Twoja szybkość i wytrzymałość są imponujące, ale to, co cię wyróżnia, to fakt, jakim człowiekiem jesteś. Jesteś lepszy niż sam sądzisz i wiem, że przed tobą świetną przyszłość.

- Dziękuję Valtteri za całe wsparcie i niesamowity wkład w ten zespół. Będzie cię brakowało. Życzę ci wszystkiego najlepszego i dokończmy sezon mocno, zdobywając ósmy tytuł dla zespołu.