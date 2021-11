Pierwsza sesja treningowa padła łupem Maxa Verstappena, natomiast druga Valtteriego Bottasa. Hamilton w FP1 miał 0.7 straty do kierowcy Red Bulla, w drugiej sesji treningowej był o prawie pół sekundy wolniejszy od swojego kolegi z zespołu.

Brytyjczyk po zakończeniu dzisiejszych zmagań na torze stwierdził, że nie czuje się w pełni komfortowo na tym obiekcie.

- Nie wiem nawet, jak dużą stratę mam do lidera, ale czuję, że jestem wolny. Muszę przeanalizować, co robię nie tak, aby poprawić się jutro.

Max Verstappen przyznał, że piątkowe treningi sprawiały mu przyjemność.

- To był mój pierwszy raz,na tym torze musiałem zrozumieć, jak reaguje samochód. Nie czułem większych różnic między oponą pośrednią a miękką. Myślę, że to naprawdę fajny tor. Trudno powiedzieć, co będzie w wyścigu. Wydaje mi się, że trudno będzie gonić inne samochody — podsumował.