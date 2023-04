Hamilton miał szansę zostać samodzielnym rekordzistą pod względem liczby tytułów w F1, ale w dramatycznym - i niepozbawionym kontrowersji - finale sezonu 2021 przegrał z Maxem Verstappenem.

Późniejsza rewolucja techniczna nie rozpoczęła się dla Mercedesa najlepiej. W13 trapiony był wieloma problemami, przede wszystkim podskakiwaniem. Po raz pierwszy w swojej karierze Hamilton zakończył sezon bez wygranego wyścigu. Równie ponure nastroje panowały w Brackley po dwóch tegorocznych weekendach. W14 nie pozwolił na wyraźne zbliżenie się do dominującego Red Bulla.

Jednak ośmiokrotni mistrzowie świata wśród konstruktorów zaliczyli niezły występ w Australii. George Russell był drugi w czasówce, a Lewis Hamilton trzeci. Obaj wyprzedzili też po starcie Verstappena, a Hamilton ostatecznie zaliczył swoje pierwsze podium w tym sezonie, przy okazji odpierając ataki Fernando Alonso jadącego Astonem Martinem, w opinii obserwatorów lepszym samochodem pod względem tempa na długim dystansie.

- Nie lubię jeździć kiepskimi samochodami - powiedział Hamilton na antenie Fox Sports. - Nie lubię jeździć samochodem, który nie jest taki, jakiegoś chcieliśmy, ale w porządku. Lubię to wyzwanie polegające na: „Hmm, co mi się uda z tym zrobić?”.

- Zwycięstwa nie są możliwe, ale jakie jest maksimum? Czy możemy być trochę bezczelni, i jeśli piąte to teoretyczne maksimum, może uda się zdobyć czwarte albo trzecie? Musimy się po prostu upewnić, że jesteśmy konsekwentni, w formie i gotowi na wypadek, gdyby samochód w końcu „się włączył”.

Mercedes obecnie stara się poprawić osiągi optymalizując ustawienia - również zawieszenia, problematycznego dla kierowców - a większy pakiet poprawek zapowiedziano dopiero na połowę maja.

Hamilton jest przekonany, że mając odpowiednie narzędzie mógłby powalczyć o swój ósmy tytuł.

- Jestem gotowy, aby zdobyć mistrzostwo świata. Przygotowywałem się do tego sezonu najlepiej jak tylko mogłem, lepiej niż kiedykolwiek.

- Jeśli samochód będzie od jutra działał właściwie, będę gotowy do walki o tytuł mistrza świata. To tak jednak nie działa, jednak ciężko pracuję ze wszystkimi w fabryce, aby to się w końcu stało.

Hamilton jest obecnie czwarty w tabeli kierowców i ma na koncie 38 punktów. Prowadzący Verstappen posiada o 31 oczek więcej.