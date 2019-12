Hamilton i emerytura w Mercedesie?

W ubiegły weekend Hamilton przypieczętował swój szósty mistrzowski tytuł. Każdy z nich zdobył przy użyciu jednostki napędowej Mercedesa. Pięć triumfów Brytyjczyk zapisał na swoje konto w barwach fabrycznej ekipy niemieckiego producenta, do której dołączył w 2013 roku.

Z marką związany jest jednak przez całą swoją karierę w F1, debiutując w 2007 roku jako kierowca ekipy McLaren-Mercedes.

Obecny kontrakt Hamiltona wygasa po zakończeniu sezonu 2020, jednak sam zawodnik dał do zrozumienia, że pozostanie w F1, a motywacją jest między innymi rewolucja techniczna, mająca obowiązywać od 2021 roku.

- Nic nie jest postanowione, ale zdecydowanie sprawia mi radość to co teraz robię i nie widzę powodu, by przestać - powiedział Hamilton.

- Pojawia się wyzwanie w postaci kompletnej zmiany przepisów i dla mnie jako kierowcy to motywacja do wykorzystania umiejętności, które nabyłem przez wszystkie lata. Chcę poprowadzić zespół we właściwym kierunku i pomóc w odpowiednim rozwoju samochodu.

- Nie za bardzo widzę siebie w innym miejscu. Kocham być w Mercedesie, stanowić część całej marki i jej historii. Pomysł zostania w Mercedesie - z którym jestem związany od 13 roku życia, jeszcze przed F1 - i mocnego zaangażowania w Daimlerze jest całkiem atrakcyjny. Zobaczymy co się wydarzy.

Długoletnie więzi Hamiltona z Mercedesem uczyniły z Brytyjczyka najbardziej utytułowanego kierowcę marki. Posiada 83 zwycięstwa w grand prix, o 60 więcej niż kolejny w tej klasyfikacji Nico Rosberg.

Sześciokrotny mistrz świata ma również na koncie najwięcej triumfów w wyścigach przy wykorzystaniu silnika od jednego dostawcy. Poprzedni rekord należał do Michaela Schumachera i Ferrari. Z kolei jeśli chodzi o zwycięstwa w barwach jednego zespołu Hamiltonowi brakuje 10, by wyrównać osiągnięcie legendarnego Niemca, który 72 razy wygrywał jako kierowca Scuderii.

Zapytany przez Motorsport.com o ewentualne związki Hamiltona z Mercedesem po zakończeniu ścigania, Toto Wolff - szef zespołu - odpowiedział: - Lewis był z Mercedesem przez całe życie, a nasze ostatnie siedem lat było naprawdę imponujące. Nie tylko od strony profesjonalnej, ale także na stopie wzajemnych relacji.

- Wykracza to poza zespół wyścigowy i trafia aż do serca Daimlera. Zarówno Mercedes, jak i Lewis Hamilton to wielkie marki. Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy być dla niego priorytetem, o ile dostarczymy mu odpowiedni samochód.

- Jestem pewny, że ma przed sobą jeszcze kilka niezłych lat swojej kariery. A potem zobaczymy jakie pojawią się możliwości. Z pewnością jest to coś, co wprawi nas w sporą ekscytację - zakończył Toto Wolff.