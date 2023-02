Siedmiokrotny mistrz świata wkracza w ostatni rok swojego obecnego kontraktu z Mercedesem w 2023 roku, po podpisaniu dwuletniej umowy w sezonie 2021.

Toto Wolff, szef Mercedesa, powiedział w zeszłym miesiącu, że zarówno zespół, jak i Hamilton pozostają zgodni w realizacji swoich celów i spodziewa się, że zawarcie nowej umowy zajmie „kilka godzin”.

Poproszony przez Motorsport.com, po premierze bolidu W14, o aktualizację informacji dotyczących rozmów kontraktowych ze swoim kierowcą, Wolff powiedział, że podczas wstępnej rozmowy nie było pośpiechu, aby coś sfinalizować.

- Podpisaliśmy kilka takich kontraktów w przeszłości i niewiele się one zmieniają. Zwykle nie jest to skomplikowane poza oczywistymi warunkami. Odbyliśmy pierwszą rozmowę, ale nie chcę zobowiązywać się do żadnego terminu, ponieważ na tym etapie nie jest to ważne dla niego ani dla nas. Przed nami cały rok, a my znajdziemy odpowiedni czas - przyznał Wolff.

Brytyjczyk, który rozpoczyna swój 11. sezon w Mercedesie, zawsze otwarcie mówił o swoim pragnieniu kontynuowania długotrwałych relacji z zespołem. Zdobył sześć ze swoich siedmiu tytułów mistrzowskich z Mercedesem, a także pracuje nad nowymi kampaniami, które pomogą zwiększyć różnorodność zarówno w zespole, jak i w szerszym kontekście sportów motorowych.

Wolff zaprzeczył, że rozmowy z Hamiltonem „przeciągały się”, mówiąc:

- Zawsze znajdowaliśmy dobre rozwiązania, które odzwierciedlają jego wartość dla zespołu i sportu, a z drugiej strony myślę, że Mercedes jest miejscem, w którym chce być. Te sprawy nigdy nie były przedmiotem sporu. U nas nie było problemu z uporządkowaniem spraw przez zimę - powiedział szef Mercedesa.

W wieku 38 lat Hamilton jest drugim najstarszym kierowcą w stawce F1, zaraz za Fernando Alonso. Jednak Wolff nie ma żadnych obaw co do wieku swojego kierowcy, mówiąc, że nie odgrywa on żadnej roli w rozmowach kontraktowych.

- Najlepsi sportowcy na świecie przekraczają granice, na przykład Tom Brady, który ma 44-45 lat i jest na boisku, rzuca piłkę i jest atakowany. Wiek nie odgrywa żadnej roli - uznał Toto Wolff.

Wolff nie czuł również presji, aby udowodnić, że jest w stanie regularnie walczyć o zwycięstwa i mistrzostwa, ponieważ przeszedł trudny sezon 2022, kiedy to Hamilton zakończył swój pierwszy rok bez zwycięstwa w karierze w F1.

- Wygraliśmy osiem tytułów konstruktorów z rzędu i popełniliśmy błąd w zeszłym roku. Mamy zasoby i możliwości. Musimy po prostu dalej się rozwijać, tak jak robiliśmy to w zeszłym sezonie. Nie sądzę, aby w umyśle Lewisa pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości, że zespół może dawać radę - podsumował Wolff.

