Po Grand Prix Abu Zabi, mistrz świata, który jeszcze nie ma umowy na sezon F1 2021 przyznał, że w nadchodzących dniach chce dojść do porozumienia ze swoją ekipą, w kontekście dalszej współpracy w królowej sportów motorowych.

Zapytany o termin podpisania nowego kontraktu, odparł: - W ciągu najbliższych dwóch tygodni. Chcielibyśmy to zrobić do czasu świąt, jak sądzę. Planuję tu być w przyszłym roku. Uważam, że jako zespół mamy jeszcze wiele więcej do osiągnięcia w tej dyscyplinie, zarówno na torze, jak i poza nim. Liczę, że rozpoczniemy w tym tygodniu nasze rozmowy i załatwimy sprawę przed Bożym Narodzeniem.

Szef zespołu Mercedesa - Toto Wolff jest przekonany, że bez problemów dojdzie do popisania kontraktu. Wyjaśnił też, że na opóźnienie rozmów o kontynuowaniu współpracy wpłynęły niedawne problemy zdrowotne Hamiltona, zakażenie Covid-19.

- Nie ma powodu, aby tak się nie stało. Usiądziemy do tych rozmów - przekazał Wolff. - Mamy pewną obsuwę. Zawsze powtarzaliśmy, że zajmiemy się tym po zdobyciu tytułu, ale koronawirus opóźnił nas o kolejne dziesięć dni. Teraz musimy się tylko spotkać, być może wirtualnie.

Drugi z kierowców Mercedesa - Valtteri Bottas, ma potwierdzony kontrakt na przyszły rok.