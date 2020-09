Hamilton i Vettel mogli się spotkać w McLarenie

Po zakończeniu rywalizacji w 2007 roku nastąpiło burzliwe rozstanie McLarena z Fernando Alonso. Ekipa z Woking poszukiwała więc następcy Hiszpana i partnera dla Lewisa Hamiltona. Zdecydowano się postawić na Heikkiego Kovalainena. Norbert Haug ujawnił, że negocjowano również z Sebastianem Vettelem.

- Negocjowałem z Sebastianem, gdy znajdował się w Toro Rosso - powiedział Haug w rozmowie z serwisem F1-Insider. - Kto wie, jak potoczyłaby się historia Formuły 1, gdybyśmy doszli wtedy do porozumienia? W F1, na szczycie motorsportu, każdy rozmawia z każdym, a ci, którzy się do tego nie przyznają, po prostu zachowują to dla siebie.

Vettel ostatecznie pozostał w Toro Rosso, a następnie awansował do głównego zespołu Red Bulla, z którym zdobył cztery tytuły mistrzowskie z rzędu [2010-2013]. W 2015 roku przeniósł się do Ferrari, jednak we włoskiej stajni nie udało się wywalczyć nawet jednej korony. W nie najlepszej atmosferze Niemiec odchodzi z Maranello po sezonie 2020. Włączając się w dyskusję, Haug stwierdził, że Ferrari nie zapewniło Vettelowi tak dużego wsparcia, jakie Lewis Hamilton ma w Mercedesie.

- W Mercedesie udało się stworzyć idealne warunki do zwycięstw i tytułów dla Lewisa Hamiltona. Natomiast Ferrari nie zrobiło tego samego dla Sebastiana Vettela.

- Sebastian powinien teraz pokazać, że swojego szybkiego i utalentowanego kolegę ma „pod kontrolą” lub chociaż mu dorównuje. Jeśli regularnie jesteś za zespołowym partnerem, stajesz się drugim wyborem w Formule 1. Takie jest „prawo” w tej branży - zakończył Norberg Haug.