Hamilton inspiracją dla Norrisa i Russella

Russell i Norris po imponującym sezonie w Formule 2, który zakończyli odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu, awansowali w 2019 roku do najważniejszej wyścigowej serii świata. Występy obu z nich spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony wielu obserwatorów.

Z kolei zbliżający się powoli do końca kariery, choć wciąż głodny dalszych sukcesów Lewis Hamilton, zdobył szóstą mistrzowską koronę. Do wyrównania rekordu legendarnego Michaela Schumachera brakuje mu teraz jedynie jednego triumfu.

Norris wspominając o osiągnięciach Hamiltona i jego wpływie na własną karierę powiedział:

- To facet, na którego zawsze patrzyłem. Kierowca, którego uwielbiałem oglądać.

- Z ekscytacją obserwowałem wiele jego wyścigów, odkąd zacząłem śledzić F1 w wieku sześciu lat. Podglądanie kogoś takiego dodaje wiary, że pewnego dnia będzie można go naśladować.

- Oczywiście, niektórych rzeczy nie da się zrobić tak samo. To niemożliwe. Jednak on w wielu obszarach jest ekstremalnie dobry i część z nich chciałbym u siebie poprawić.

- Tak, zdecydowanie jest gościem, który mnie zainspirował kiedy byłem bardzo młody.

Russell w trakcie sezonu 2018 często gościł w garażu Mercedesa podczas poszczególnych grand prix. Obecny reprezentant Williamsa przyznał, że początkowo był zszokowany ilością pracy jaką za kulisami wykonuje Hamilton.

- Z pewnością jest kimś, na kogo patrzyłem odkąd chciałem być kierowcą Formuły 1. Mam do niego ogromny szacunek.

- Kiedyś myślałem, że polega tylko na swoim naturalnym talencie. Jednak on wkłada o wiele więcej wysiłku i dba o każdy szczegół. Wiele się nauczyłem podpatrując go w Mercedesie. Podziwiam to co osiągnął - powiedział George Russell.